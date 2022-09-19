В "Ювентусе" отреагировали на слухи об увольнении Аллегри

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Один из руководителей "Ювентуса" Маурицио Арривабене опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

"Увольнение Аллегри станет полным безумием. У нас есть долгосрочный проект с планом развития на четыре года", - приводит слова Арривабене Football-Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентусу" для увольнения специалиста придется заплатить ему неустойку в размере 36 миллионов евро. В качестве преемника тренера рассматриваются кандидатуры Массимо Каррера и Паоло Монтеро.

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