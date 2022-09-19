В "Ювентусе" отреагировали на слухи об увольнении Аллегри

Теги ювентусмассимилиано аллегри

В "Ювентусе" отреагировали на слухи об увольнении Аллегри

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Один из руководителей "Ювентуса" Маурицио Арривабене опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри.

"Увольнение Аллегри станет полным безумием. У нас есть долгосрочный проект с планом развития на четыре года", - приводит слова Арривабене Football-Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентусу" для увольнения специалиста придется заплатить ему неустойку в размере 36 миллионов евро. В качестве преемника тренера рассматриваются кандидатуры Массимо Каррера и Паоло Монтеро.

Не пропустите: Тренер "Ювентуса" назвал причину поражения от "Монцы". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 сентября

Главные новости дня: 19 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов