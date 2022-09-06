В "Ювентусе" назвали сроки восстановления Погба

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В "Ювентусе" назвали сроки восстановления Погба

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, когда в строй вернется травмированный французский полузащитник Поль Погба, который перенес операцию на мениске.

"Вчера Поль проводил тренировку, но не смог ее закончить. После этого было принято решение, что Полю необходима операция. Реалистичный прогноз для его возвращения в строй - это январь. Чемпионат мира не является моей проблемой. Нашей проблемой является тот факт, что Погба не сыграет до января", - приводит слова Аллегри ESPN.

Напомним, что 29-летний Погба перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед". Хавбек не успел сыграть за новый клуб ни одного матча, так как получил травму во время летних сборов.

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