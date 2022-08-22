В "Вильярреале" рассказали, как "Барселоне" купить Фойта

Фото: твиттер Хуана Фойта/Автор неизвестен

Вице-президент "Вильярреала" Хосе Мануэль Льянес прокомментировал информацию о том, что "Барселона" хочет купить аргентинского защитника "подводников" Хуана Фойта.

"Барселоне" придется заплатить полную сумму отступных. Мы не собираемся вести переговоров по Хуану", - приводит слова Льянеса DAZN.

В прошлом сезоне 24-летний Фойт провел за "Вильярреал" 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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