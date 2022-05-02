В "Валенсии" отреагировали на слухи о возможном переходе Солера в "Барселону"

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В "Валенсии" отреагировали на слухи о возможном переходе Солера в "Барселону"

Фото: твиттер Карлоса Солера/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Карлоса Солера в "Барселону" в летнее трансферное окно.

"Учитывая информацию, опубликованную в Diario AS, "Валенсия" категорически отрицает, что у нас есть договоренность с "Барселоной" по трансферу Карлоса Солера. Мы открыты для переговоров с Карлосом о продлении контракта", - говорится в заявлении.

В нынешнем сезоне 25-летний Солер провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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