В Украине жестко высказались о возможном участии России в отборе на Евро-2024
Фото: УАФ/Павел Кубанов
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что его страна сделает все для недопуска России к участию в жеребьёвке отбора Евро-2024.
"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир, напомню, будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии", — говорится в заявлении Павелко на официальном сайте УАФ.
Напомним, что весной УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18