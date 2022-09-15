В Украине жестко высказались о возможном участии России в отборе на Евро-2024

Фото: УАФ/Павел Кубанов

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что его страна сделает все для недопуска России к участию в жеребьёвке отбора Евро-2024.

"Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам турнир, напомню, будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии", — говорится в заявлении Павелко на официальном сайте УАФ.

Напомним, что весной УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

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