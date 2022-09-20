В Украине назвали трусом Де Дзерби, который возглавил "Брайтон"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Украинский журналист Игорь Цыганик крайне разочарован действиями бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Как известно, накануне его назначили на пост главного тренера "Брайтона".

"Поведение Де Дзерби в Украине мне не понравилось. Я думал, что он всё-таки останется в "Шахтёре" и деньги для него – главное. Думаю, он бы остался, если бы чемпионат проводился за рубежом и приехали все сильнейшие футболисты. Но он побоялся рискнуть, думал, что с молодыми украинскими футболистами "Шахтёра" будет получать по семь-восемь голов в Лиге чемпионов и это понизит его тренерскую квалификацию и репутацию. Это то, чего не побоялся Йовичевич. То есть Де Дзерби ещё и трус! Поэтому я не желаю успеха Де Дзерби в "Брайтоне". У меня не осталось положительного настроя от его работы в Украине", — сказал Цыганик в эфире своего шоу.

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