В УЕФА жестко высказались о дальнейшем отстранении России

Теги россияалександер чеферин

В УЕФА жестко высказались о дальнейшем отстранении России

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Президент УЕФА  Александер Чеферин высказался по поводу отстранения российских команд.

Как известно, в УЕФА решили не допустить сборную России к участию в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024.

"Решение об отстранении российских клубов и сборных было принято до дальнейшего уведомления. Мы следим за развитием ситуации. Сейчас мы не примем другого решения, оно останется в силе.

Поэтому нам нет нужды выносить решение перед каждым турниром", – сказал он в комментарии L’Équipe.

Не пропустите: "Ренн" усилился опытным португальцем. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 сентября

Главные новости дня: 21 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов