В УЕФА жестко высказались о дальнейшем отстранении России

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу отстранения российских команд.

Как известно, в УЕФА решили не допустить сборную России к участию в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024.

"Решение об отстранении российских клубов и сборных было принято до дальнейшего уведомления. Мы следим за развитием ситуации. Сейчас мы не примем другого решения, оно останется в силе.

Поэтому нам нет нужды выносить решение перед каждым турниром", – сказал он в комментарии L’Équipe.

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