В УЕФА жестко ответили на приглашение клубов из Крыма в чемпионат России

В пресс-службе УЕФА рассказали о возможных санкциях за решение ФНЛ пригласить крымские и севастопольские команды в чемпионат России.

В организации заявили, что клубам оккупированного Крыма в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА запретили участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС).

"Этот регион считает "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — говорится в ответе УЕФА на запрос росСМИ.

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