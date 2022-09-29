В УЕФА жестко ответили на приглашение клубов из Крыма в чемпионат России

Теги

В УЕФА жестко ответили на приглашение клубов из Крыма в чемпионат России

В пресс-службе УЕФА рассказали о возможных санкциях за решение ФНЛ пригласить крымские и севастопольские команды в чемпионат России.

В организации заявили, что клубам оккупированного Крыма в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА запретили участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС).

"Этот регион считает "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — говорится в ответе УЕФА на запрос росСМИ.

Не пропустите: Лидер киевского "Динамо" отказывается от нового контракта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Сколько заработала сборная Украины в Лиге наций: названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов