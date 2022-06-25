В УЕФА запретили играть "Шерифу" матчи Лиги чемпионов в Тирасполе
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Тираспольский "Шериф" матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с боснийским "Зриньски" проведет на нейтральном поле.
По решению УЕФА, матч нельзя проводить в Тирасполе в связи с текущей ситуацией безопасности в регионе.
"Решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчётами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье", – гласит заявление на сайте организации.
Отметим, что ответный матч "Шериф" – "Зриньски" состоится 13 июля.
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