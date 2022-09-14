В УЕФА выбрали лучшего игрока матча "Бавария" - "Барселона"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Полузащитник "Баварии"Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов с "Барселоной" (2:0).

По словам молодого футболиста, для него это была особенная игра.

"Этот матч – особенный. Каждый хотел победить, что ощущалось даже на уровне болельщиков. Все вышли с жаждой победы. О подобных играх мечтает каждый. Болельщицкая атмосфера была изумительной, и сама игра тоже была захватывающей на всем своем протяжении", - сказал он.

Читайте: Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября | https://dailysports.net