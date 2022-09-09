В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отборе к Евро-2024

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

В УЕФА раскрыли некоторые детали вероятного участия России в отборе к Евро-2024.

По данным организации, от 28 февраля 2022 года было принято решение, что все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

"Больше у нас комментариев нет", – заявили в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что жеребьевка группового этапа отбора чемпионата Европы состоится 9 октября.

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