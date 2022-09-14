В УЕФА не пошли на поблажки британским клубам из-за смерти Елизаветы II

УЕФА не принял запросы британских клубов на исполнение национального гимна в честь королевы Елизаветы II перед матчами Лиги чемпионов, которые пройдут в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, с таким запросом обратились "Челси", "Манчестер Сити" и "Рейнджерс".

В УЕФА отклонили запросы, чтобы сохранить сдержанную атмосферу.

В то же время "Рейнджерс" собирается ослушаться УЕФА и исполнить национальный гимн после минуты молчания в память о королеве.

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