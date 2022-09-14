В УЕФА назвали новую дату перенесенного матча "Арсенал" - "ПСВ"

Матч второго тура группового турнира Лиги Европы между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится 20 октября.

Как сообщается на сайте УЕФА, матч состоится в Лондоне и начнется в 20:00.

Напомним, что матч перенесли из-за ограничений ресурсов полиции и организационными проблемами перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II.

Игра изначально должна была пройти завтра, 15 сентября.

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