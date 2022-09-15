В УЕФА назвали лучшего игрока матча между "Шахтером" и "Селтиком"

Фото: твиттер "Селтика"/Автор неизвестен

23-летний португальский вингер "Селтика" Жота признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1).

Награду футболисту вручили от имени УЕФА сразу после матча.

Также высоко игру португальца оценил веб-портал WhoScored, который поставил ему высочайшую оценку 8.1.

"Эта награда лучшему игроку матча – для моих товарищей по команде. У меня было несколько хороших моментов, но не хватало эффективности в решающие мгновения. Конечно, после двух игр наша ситуация не лучшая, но все меняется быстро в футболе, и мы надеемся, что так будет и в нашем случае", - сказал Жота после матча.

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