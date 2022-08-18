В турецком клубе не подтвердили интерес к Дзюбе

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В турецком клубе не подтвердили интерес к Дзюбе

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Генеральный директор "Бешикташа" не подтвердил слухи о том, что его клуб интересуется Артемом Дзюбой. 

"Правда ли, что Дзюба приехал подписать контракт с "Бешикташем"? Нет, нам не нужен нападающий", – сказал Сейчун Казанчи.

Напомним, что 33-летний игрок сейчас находится в статусе свободного агента. Скорее всего, он перейдет в турецкий "Адана Демирспор", где будет получать 1,5 млн евро в год.

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