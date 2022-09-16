В тренерском штабе киевского "Динамо" возник конфликт

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В тренерском штабе киевского "Динамо" возникло недопонимание между наставником команды Мирчей Луческу и одним из его ассистентов Олегом Гусевым.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, румынский тренер даже отстранил Гусева от тренировочного процесса на несколько дней.

При этом причины конфликта не уточняются.

Журналист отметил, что помирить специалистов удалось после вмешательства президента Динамо Игоря Суркиса.

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