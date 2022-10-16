В "Тоттенхэме" определились с будущим Конте

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" намерен продлить соглашение с главным тренером Антонио Конте.

Действующий контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на сезон.

По информации The Telegraph, переговоры с тренером начнутся в следующем месяце. Речь пойдет насчет более долгосрочного договора.

По итогам 10 туров АПЛ "шпоры" занимают в таблице АПЛ 3-е место.

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