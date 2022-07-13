В "Торпедо" высказались о возможном подписании Черышева
Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен
Президент "Торпедо" Денис Маслов признался, что клуб не рассчитывает на подписание хавбека Дениса Черышева.
Как известно, опытный футболист сейчас без клуба, а последние четыре сезона он выступал за "Валенсию".
"Ждать ли в "Торпедо" кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!
Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить", — сказал Маслов.
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