В "Торпедо" высказались о возможном подписании Черышева

Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен

Президент "Торпедо" Денис Маслов признался, что клуб не рассчитывает на подписание хавбека Дениса Черышева.

Как известно, опытный футболист сейчас без клуба, а последние четыре сезона он выступал за "Валенсию".

"Ждать ли в "Торпедо" кого-то из звездных свободных агентов – Дзюбу, Жиркова, Мамаева, Дзагоева или Черышева? Надо реально смотреть на вещи. У Черышева, кроме всего остального, есть отличное качество – он нижегородец, ха!

Но давайте объективно: такой переход нам не под силу. Если только бесплатно согласится играть. Денис – качественнейший футболист, лучший бомбардир домашнего ЧМ, но мы не можем себе его позволить", — сказал Маслов.

Не пропустите: Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. | https://dailysports.net