В "Торино" ответили на слухи о приглашении Мозеса
Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти не подтвердил информацию о возможном переходе футболиста "Спартака" Виктора Мозеса в свой клуб.
По его словам, агент футболиста пока не предлагал "Торино" свои услуги.
"Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в этом", — сказал он корреспонденту "Чемпионата".
Интересно, что до этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб.
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