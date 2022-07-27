В "Торино" ответили на слухи о приглашении Мозеса

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти не подтвердил информацию о возможном переходе футболиста "Спартака" Виктора Мозеса в свой клуб.

По его словам, агент футболиста пока не предлагал "Торино" свои услуги.

"Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, это неправда. Мы не заинтересованы в этом", — сказал он корреспонденту "Чемпионата".

Интересно, что до этого журналист Нобель Арустамян сообщил, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб.

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