В таблице РПЛ произошли изменения

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В таблице РПЛ произошли изменения

Таблицу российской Премьер-лиги  по итогам двух туров изменили.

Лига официально сообщила о внесении правок в таблицу – теперь "Спартак" занимает третье место (раньше был вторым), а "Динамо" поднялось на вторую строчку.

"Динамо" занимает второе место, так как при равенстве очков с "Зенитом", "Спартаком", "Химками" и "Ахматом" у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей", – сказано в сообщении РПЛ.

Единоличным лидером таблицы остается ЦСКА.

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