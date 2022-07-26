В таблице РПЛ произошли изменения
Таблицу российской Премьер-лиги по итогам двух туров изменили.
Лига официально сообщила о внесении правок в таблицу – теперь "Спартак" занимает третье место (раньше был вторым), а "Динамо" поднялось на вторую строчку.
"Динамо" занимает второе место, так как при равенстве очков с "Зенитом", "Спартаком", "Химками" и "Ахматом" у него лучшая разница забитых и пропущенных мячей", – сказано в сообщении РПЛ.
Единоличным лидером таблицы остается ЦСКА.
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