В "Спортинге" оценили шансы на переход Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим поделился мнением о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я не читаю прессу, но слышал о возможности перехода Роналду. Но я живу в другой реальности. Мне нужно сохранить моих футболистов", - приводит слова Аморима Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Роналду записал своих детей в лиссабонскую школу.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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