В "Спартаке" высказались о будущем Ваноли

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Глава пресс-служба "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг информацию о том, что руководство московского клуба собирается уволить главного тренера Паоло Ваноли.

"У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются. Благодарны Паоло, что в сложной ситуации он остался с клубом, не бросил, как другие тренеры это сделали. Спасибо ему, что работает с командой. Главное, чтобы был результат", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Ваноли может быть уволен даже в случае победы "Спартака" в Кубке России.

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