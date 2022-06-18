В "Спартаке" выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Нападающий "Спартака" Александр Соболев признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Соболев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал нападающий Квинси Промес (27%), третье место занял защитник Георгий Джикия (18%).
В минувшем сезоне 25-летний Соболев провел за "Спартак" 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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