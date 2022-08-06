В "Спартаке" рассказали о ходе восстановления Джикии

Фото: твиттер Георгия Джикии\Автор неизвестен

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о том, в каком состоянии находится защитник Георгий Джикия.

По его словам, футболист вернулся в общую группу и прилетел на матч с "Уралом", который состоится сегодня и начнется в 15:00.

"Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. Решение по поводу того, сыграет ли Джикия с "Уралом", будет принимать тренерский штаб в день игры", — приводит слова Зеленова Sport24.

Как известно, Джикия получил повреждение в матче с "Краснодаром" (4:1).

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