В "Спартаке" прокомментировали разрыв сотрудничества с Nike

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Коммерческий директор московского "Спартака" Рустам Махмутов раскрыл некоторые подробности прекращения сотрудничества между красно-белыми и Nike.

"Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части.

При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети "Спартак-Юниор".

На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.

Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнеров – Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами", - сказал представитель "Спартака".

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