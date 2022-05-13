В "Спартаке" прокомментировали разрыв сотрудничества с Nike
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Коммерческий директор московского "Спартака" Рустам Махмутов раскрыл некоторые подробности прекращения сотрудничества между красно-белыми и Nike.
"Раскрывать размер спонсорского контракта мы не имеем права, но сумма является существенной для коммерческой доходной части.
При этом не хотим, чтобы партнерское взаимоотношение исчислялось только в денежном выражении. Nike был надежным партнером, который поддерживал наши маркетинговые начинания, открытие нового магазина, деятельность Фонда и активно участвовал в жизни и работе франшизной сети "Спартак-Юниор".
На текущий момент команда играет в продукции компании Nike, также решается вопрос с доставкой формы следующего сезона и ретро-формы, которые уже изготовлены.
Клуб прорабатывает широкий географический спектр потенциальных технических партнеров – Россия, Китай и ряд европейских стран, готовых работать с нами", - сказал представитель "Спартака".
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