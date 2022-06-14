В "Спартаке" подшутили на тему бойкота матча за Суперкубок России

Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани ответил на слухи о том, что его команда может не приехать на матч за Суперкубок России.

Напомним, что 9 июля красно-белые сыграют с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.

"Сыграет ли "Спартак" в Суперкубке, зависит от того, прилетит ли Абаскаль сюда на самолёте. А если серьёзно, то ответить на этот вопрос должны владельцы. В прошлом году между финалом кубка и Суперкубка был перерыв восемь недель, а сейчас шесть с небольшим.

У нас не смогут сыграть четыре важных футболиста: Мартинс, Николсон, Тиль, Крал. Они ещё не завершили свой сезон. Не надо говорить, что Тилль и Крал уедут, сначала они должны приехать сюда. Поэтому претензии клуба были обоснованы", - приводит его слова "Чемпионат".

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