В "Спартаке" подшутили на тему бойкота матча за Суперкубок России
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани ответил на слухи о том, что его команда может не приехать на матч за Суперкубок России.
Напомним, что 9 июля красно-белые сыграют с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
"Сыграет ли "Спартак" в Суперкубке, зависит от того, прилетит ли Абаскаль сюда на самолёте. А если серьёзно, то ответить на этот вопрос должны владельцы. В прошлом году между финалом кубка и Суперкубка был перерыв восемь недель, а сейчас шесть с небольшим.
У нас не смогут сыграть четыре важных футболиста: Мартинс, Николсон, Тиль, Крал. Они ещё не завершили свой сезон. Не надо говорить, что Тилль и Крал уедут, сначала они должны приехать сюда. Поэтому претензии клуба были обоснованы", - приводит его слова "Чемпионат".
Не пропустите: Радимов ярко потролил Зарему. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
В "Спартаке" подшутили на тему бойкота матча за Суперкубок России
-
"Краснодар" выкупил трех нигерийских футболистов
-
В "Баварии" назвали стоимость Левандовски
-
Расписание матчей Лиги наций на 14 июня
-
Появились новые детали возможного трансфера Зинченко в "Барселону"
-
На ЧМ-2022 могут внедрить полуавтоматическую технологию VAR
-
Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером
-
"Бавария" согласовала с "Ливерпулем" цену Мане
-
Гризманн ужаснул статистикой забитых мячей в 2022 году
-
В "Спартаке" назвали лучшего молодого игрока сезона
-
Дешам назвал причины провала сборной Франции в Лиге наций
-
Пике потеряет место в основе "Барселоны"
-
Гризманн повторил достижение Зидана в сборной Франции
-
Марсело получил предложение из Турции
-
Стали известны 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре
-
Игрок сборной Перу завершил карьеру после незабитого пенальти в матче за выход на ЧМ
-
Катарские владельцы могут покинуть "ПСЖ"
-
В ФИФА поддержали идею введения чистого времени матча в футболе
-
Главные новости дня: 13 июня
-
Австралия вышла на чемпионат мира