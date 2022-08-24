В "Спартаке" ответили на слухи об уходе Николсона

Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу возможного трансфера нападающего красно-белых Шамара Николсона в турецкий "Галатарасарай".

По его словам, ему неизвестно о каких-то договоренностях.

"Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара", — сказал он.

Ранее агент футболиста Ненад Портега говорил, что его клиент недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.

В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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