В "Спартаке" ответили на слухи об уходе Николсона
Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу возможного трансфера нападающего красно-белых Шамара Николсона в турецкий "Галатарасарай".
По его словам, ему неизвестно о каких-то договоренностях.
"Мы не рассматриваем его уход и рассчитываем на Шамара", — сказал он.
Ранее агент футболиста Ненад Портега говорил, что его клиент недоволен количеством своего игрового времени в московском клубе.
В текущем сезоне 25-летний ямаец принял участие в 5 матчах команды в РПЛ и не отметился результативными действиями.
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