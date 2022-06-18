В "Спартаке" отреагировали на слухи о переходе Зиньковского
Фото: твиттер "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником самарских "Крыльев Советов" Антоном Зиньковским.
"Информация о том, что контракт с Зиньковским подписан, не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе.
В минувшем сезоне 26-летний Зиньковский провел за "Крылья Советов" 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
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