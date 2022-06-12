В "Спартаке" назвали причину ухода Ваноли

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал уход итальянца Паоло Ваноли с поста главного тренера "красно-белых".

"Мы понимали ситуацию с семьёй Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдёт. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьёй. Каттани приступил к поиску нового тренера", - приводит слова Мележикова "Спорт-Экспресс".

48-летний Ваноли тренировал "Спартак" с декабря 2021 года. Под его руководством московский клуб финишировал на 10-м месте в Российской Премьер-Лиге и стал обладателем Кубка России.

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