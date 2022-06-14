В "Спартаке" назвали лучшего молодого игрока сезона
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Полузащитник Михаил Игнатов получил звание лучшего молодого игрока "Спартака" в сезоне-2021/22.
Результаты голосования опубликованы в официальном телеграм-канале москвичей. В нем приняли участие более 40 тысяч человек.
22-летний футболист получил 32,3% голосов. Второе место в голосовании занял хавбек Руслан Литвинов (26,7%), третье – полузащитник Наиль Умяров (20,1%). В пятерку лучших попали Даниил Хлусевич (10,7%) и Данил Пруцев (10,2%).
Игнатов сыгра в 24 матчах в завершившемся чемпионате России Игнатов, в которых отдал 2 голевых паса.
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