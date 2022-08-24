В соцсетях запустили флешмоб с призывом к Роналду перейти в "Марсель"

Теги марселькриштиану роналдуманчестер юнайтед

В соцсетях запустили флешмоб с призывом к Роналду перейти в "Марсель"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Французские болельщики запустили флешмоб с хештегом #RonaldOM, которым призывают португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перейти в "Марсель".

Такую акцию в соцсетях начали после того, как официальный сайт клуба выдавал ошибку на странице с игроком Жонатаном Клоссом, выступающим под номером 7.

Болельщики начали думать, что это связано с возможным переходом Роналду во французскую команду.

Не пропустите: Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду. | https://dailysports.net
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