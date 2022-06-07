В "Сочи" ответили на слухи о приглашении Бердыева
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на слухи о приглашении известного российского тренера Курбана Бердыева.
По его словам, пока эта информация не соответствует действительности.
"Бердыев в "Сочи"? Это просто слухи", - сказал он.
Слухи о назначении появились после того, как в СМИ начали писать о вероятном назначении главного тренера "Сочи" Владимира Федотова в ЦСКА.
В прошлом сезоне "Сочи" занял второе место в РПЛ.
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