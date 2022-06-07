В "Сочи" ответили на слухи о приглашении Бердыева

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на слухи о приглашении известного российского тренера Курбана Бердыева.

По его словам, пока эта информация не соответствует действительности.

"Бердыев в "Сочи"? Это просто слухи", - сказал он.

Слухи о назначении появились после того, как в СМИ начали писать о вероятном назначении главного тренера "Сочи" Владимира Федотова в ЦСКА.

В прошлом сезоне "Сочи" занял второе место в РПЛ.

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