В "Сочи" оценили неожиданный взлет команды

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев прокомментировал 2-е место своей команды в минувшем сезоне РПЛ.

"Вы ведь наверняка не верили в нас, поэтому это серебро очень значимо. Мы верили в себя, у нас есть команда, семья. Показали болельщикам всей страны, что можем побеждать.

Дорогого стоит добиться такого за три года с минимальными инвестициями, как у "Сочи", – сказал вратарь.

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