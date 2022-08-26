В "Шахтере" высказались о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Наставник "Шахтёра" Игор Йовичевич пообщался с журналистами на тему результатов жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.
Украинский клуб сыграет в группе F c испанским "Реалом", немецким "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком".
"Конечно, "Реал" сам по себе чемпион, это гранд и лучший клуб мира, против которого все хотят сыграть и попробовать себя на их уровне. Даже сыграть на таком стадионе – огромнейшее спортивное приключение. "Лейпциг" и "Селтик" – совсем другие профили команд по стилю, и здесь мы будем искать наш шанс.
Могло быть хуже, могло бы быть лучше, например, группа С – "группа смерти" или взять группу "ПСЖ". Мы будем играть от матча к матчу. Теперь нужно улучшить свою форму, чтобы быть готовыми к уровню Лиги чемпионов. Гордимся, что будем представлять Украину на самой крупной спортивной площадке мира, которой является Лига чемпионов. Для нас это важно, и в Лигу чемпионов идём с большой мотивацией", – сказал тренер.
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|Команда
|М
|О
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|Шахтер Донецк
|21
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|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13