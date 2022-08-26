В "Шахтере" высказались о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Наставник "Шахтёра" Игор Йовичевич пообщался с журналистами на тему результатов жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский клуб сыграет в группе F c испанским "Реалом", немецким "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком".

"Конечно, "Реал" сам по себе чемпион, это гранд и лучший клуб мира, против которого все хотят сыграть и попробовать себя на их уровне. Даже сыграть на таком стадионе – огромнейшее спортивное приключение. "Лейпциг" и "Селтик" – совсем другие профили команд по стилю, и здесь мы будем искать наш шанс.

Могло быть хуже, могло бы быть лучше, например, группа С – "группа смерти" или взять группу "ПСЖ". Мы будем играть от матча к матчу. Теперь нужно улучшить свою форму, чтобы быть готовыми к уровню Лиги чемпионов. Гордимся, что будем представлять Украину на самой крупной спортивной площадке мира, которой является Лига чемпионов. Для нас это важно, и в Лигу чемпионов идём с большой мотивацией", – сказал тренер.

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