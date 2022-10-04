В "Шахтере" резко высказались об отношении ФИФА к клубу

Фото: твиттер "Шахтёра"/Автор неизвестен

Директор по футболу "Шахтёра" Дарио Срна пожаловался на отношение ФИФА к украинскому клубу.

В то же время функционер поблагодарил УЕФА за отношение к команде и футболу в Украине.

"УЕФА через Чеферина делала всё, что могла, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Они не разу не защитили нас.

Если бы в нашей ситуации оказались "Реал", "Севилья", "Барселона" или "Бавария", я уверен, они бы им быстро помогли. Мы такая команда же, и за последние 20 лет "Шахтёр" многое дал европейскому футболу. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из ФИФА приехал в Украину, пожил с нами и другими командами и почувствовал всё это", — сказал он.

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