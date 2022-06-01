В сети показали форму "Манчестер Юнайтед" на новый сезон

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В сети показали форму "Манчестер Юнайтед" на новый сезон

Фото: твиттер TalkSport/Автор неизвестен

В сети показали свежие снимки новой выездной формы «Манчестер Юнайтед» на предстоящий сезон-2022/2023.

Фотография появилась в распоряжении портала TalkSport.

В прошлом сезоне гостевой комплект был синим и напоминал форму клуба из сезона-1990/1992. Что касается формы на следующий сезон, то футболка сочетается с черными шортами.

Источник предполагает, что это отсылка к успеху команды в сезоне-2010/2011, когда "красные дьяволы" последний раз доходили до финала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили "Барселоне" (1:3). Напомним, что в прошлом сезоне "МЮ" занял шестое место в АПЛ.

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