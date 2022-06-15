В сеть слили фотографии новой домашней формы "Манчестер Юнайтед". В ней команда будет выступать в сезоне-2022/2023.

Главное отличие футболок - вставки на шее и плечах. На них полоски adidas выполнены чёрным по красному.

Спонсором команды также осталась компания Team Viewer, логотип которой и надпись будут красоваться посредине джерси в новом сезоне.

Отметим, что прошлый сезон в АПЛ "Манчестер Юнайтед" завершил на шестом месте.

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