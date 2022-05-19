В Серии А выбрали лучшего тренера апреля

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В Серии А выбрали лучшего тренера апреля

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли признан лучшим наставником чемпионата Италии по итогам апреля, сообщает Football Italia.

В прошлом месяце миланский клуб под руководством Пиоли провел три матча и одержал три победы над "Фиорентиной", "Вероной" и "Аталантой". 

За тур до завершения чемпионата Италии "Милан" занимает первое место и на два очка опережает "Интер". "Россонери" станут чемпионами, если не проиграют "Сассуло".

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