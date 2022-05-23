В Серии А выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау признан лучшим игроком чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте турнира.
Леау принял участие во всех 34 поединках, стал автором 11 забитых мячей и отдал восемь результативных передач.
Напомним, что "Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
Ранее сообщалось, что 22-летним Леау активно интересуется ПСЖ, который готов заплатить за него 70 миллионов евро, но "Милан" требует не меньше 100 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17