В Серии А выбрали лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Рафаэла Леау/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау признан лучшим игроком чемпионата Италии, сообщается на официальном сайте турнира.

Леау принял участие во всех 34 поединках, стал автором 11 забитых мячей и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что "Милан" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Ранее сообщалось, что 22-летним Леау активно интересуется ПСЖ, который готов заплатить за него 70 миллионов евро, но "Милан" требует не меньше 100 миллионов.

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