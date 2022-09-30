В Серии А назвали лучшего тренера месяца

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В чемпионате Италии назвали имя лучшего тренера по итогам сентября.

Награду получил наставник "Удинезе" Андреа Соттил.

В сентябре подопечные наставника выиграли все три матча: "Рома" (4:0), "Сассуоло" (3:1) и "Интер" (3:1).

В данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Серии А, уступая один пункт лидерам "Аталанте" и "Наполи".

В следующем матче "Удинезе" сыграет на выезде с "Вероной" 3 октября.

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