В Серии А могут проводить "золотой матч"

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В Серии А могут проводить "золотой матч"

В Серии А со следующего сезона могут проводить так называемый "золотой матч".

Решение об этом принимали на заседании Федерации футбола Италии.

"Золотой матч" будет возможен при условии, когда две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков.

При этом в матче не будет сыграно себя дополнительное время. Если по итогам 90 минут результат будет ничейным, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Матч будет проводиться только для определения чемпиона Италии. Если команды ведут борьбу за еврокубковые места, при равенстве очков команду выше определят по результатам личных встреч.

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