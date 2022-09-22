В сборную Украины довызвали еще одного дебютанта
Фото: сайт "Днепр-1"/Автор неизвестен
Защитник СК "Днепр-1" Эдуард Сарапий в ближайшее время приедет в расположение национальной сборной Украины.
Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, молодой футболист находился в резервном списке.
В общей сложности Сарапий сыграл в текущем сезоне в 6 матчах и забил 1 гол.
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