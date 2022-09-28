В сборной Украины определились с приоритетом на замену Петракову

1 Теги украинасергей ребровалександр петраков

В сборной Украины определились с приоритетом на замену Петракову

Фото: твиттер "Аль-Айна"/Автор неизвестен

Руководство Украинской ассоциации футбола считает наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва приоритетным вариантом на пост главного тренера сборной Украины, сообщает "ТаТоТаке".

По сведениям источника, проблемой является тот факт, что украинский специалист связан контрактом с эмиратским клубом до мая 2023 года, а матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 начнутся в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что контракт нынешнего наставника украинской сборной Александра Петракова заканчивается в конце 2022 года.

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