В сборной Украины определились с приоритетом на замену Петракову
Фото: твиттер "Аль-Айна"/Автор неизвестен
Руководство Украинской ассоциации футбола считает наставника "Аль-Айна" Сергея Реброва приоритетным вариантом на пост главного тренера сборной Украины, сообщает "ТаТоТаке".
По сведениям источника, проблемой является тот факт, что украинский специалист связан контрактом с эмиратским клубом до мая 2023 года, а матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 начнутся в марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что контракт нынешнего наставника украинской сборной Александра Петракова заканчивается в конце 2022 года.
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