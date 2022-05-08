В сборной Франции высказались о возможном назначении Зидана

Фото: твиттер Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поделился мнением о возможном назначении Зинедина Зидана тренером сборной Франции.

"Зидан в "Реале" показал, что у него есть качества, которых никто не ожидал увидеть. Многие французы видят его следующим тренером сборной, но у меня нет такой цели. Если Дешам уйдет, то Зинедин, конечно, будет одним из кандидатов. Но он может возглавить ПСЖ, а для работы в сборной нужно быть свободным от клубной работы. Сейчас все наши мысли связаны с тем, чтобы Дешам добился успеха на ЧМ-2022", - приводит слова Ле Гре L’Equipe.

Напомним, что Зидан летом 2021 года покинул пост главного тренера "Реала" и с тех пор является безработным.

Не пропустите: Почеттино подвел итоги сезона для ПСЖ. | http://soccernews.ru