В сборной Бельгии назревает "чистка" после разгромного поражения
Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами после матча Лиги наций с Нидерландами (1:4).
По словам наставника, после такой игры ему нужно пересмотреть состав команды.
"Это был необходимый тревожный звонок для всех. Мы знаем, что у нас много работы. Мне придется снова пересмотреть состав и принять решения.
Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира", – сказал Мартинес сайту УЕФА.
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