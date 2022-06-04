В сборной Бельгии назревает "чистка" после разгромного поражения

Фото: твиттер сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами после матча Лиги наций с Нидерландами (1:4).

По словам наставника, после такой игры ему нужно пересмотреть состав команды.

"Это был необходимый тревожный звонок для всех. Мы знаем, что у нас много работы. Мне придется снова пересмотреть состав и принять решения.

Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира", – сказал Мартинес сайту УЕФА.

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