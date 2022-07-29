В сборной Аргентины определились с будущим Скалони
Фото: твиттер АФА/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони останется на своей должности.
В ближайшее время он подпишет новый контракт с национальной командой, сообщает TyC Sports.
По информации источника, 44-летний аргентинский специалист полностью устраивает Ассоциацию футбола Аргентины (АФА). Под его руководством команда не проигрывала свыше 30 матчей подряд.
Действующий контракт тренера рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Напомним, что Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года.
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