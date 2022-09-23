В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года

Теги англиябукайо сакадеклан райсхарри кейн

В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года

Фото: твиттер Букайо Сака/Автор неизвестен

Футбольная ассоциация (FA) определила  лучших игроков сборной Англии по итогам года.

Первое место по результатам голосования среди болельщиков занял полузащитник "Арсенала" Букайо Сака. В прошлом сезоне он провел за национальную команду девять матчей и забил три гола. 

Второе место занял полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс. В первую тройку также вошел нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Не пропустите: 38-летний Тьяго Силва рассказал, сколько еще планирует играть. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Брат Погба рассказал, как Поль наложил проклятье на Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов