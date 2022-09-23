В сборной Англии выбрали лучших игроков по итогам года

Фото: твиттер Букайо Сака/Автор неизвестен

Футбольная ассоциация (FA) определила лучших игроков сборной Англии по итогам года.

Первое место по результатам голосования среди болельщиков занял полузащитник "Арсенала" Букайо Сака. В прошлом сезоне он провел за национальную команду девять матчей и забил три гола.

Второе место занял полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс. В первую тройку также вошел нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

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