В "Рубине" объяснили присутствие Дзюбы в расположении команды

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" прокомментировала присутствие в расположении клуба нападающего Артема Дзюбы.

"Речь о подписании контракта не идет – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича Слуцкого, пока находится в поиске нового клуба", – приводит сообщение клуба "Матч ТВ".

Напомним, что 33-летний Дзюба некоторое время назад покинул "Зенит" и стал свободным агентом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: "Спартак" близок к трансферу экс-игрока "Краснодара". | https://dailysports.net