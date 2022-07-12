В "Рубине" объяснили присутствие Дзюбы в расположении команды

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В "Рубине" объяснили присутствие Дзюбы в расположении команды

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" прокомментировала присутствие в расположении клуба нападающего Артема Дзюбы

"Речь о подписании контракта не идет – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича Слуцкого, пока находится в поиске нового клуба", – приводит сообщение клуба "Матч ТВ".

Напомним, что 33-летний Дзюба некоторое время назад покинул "Зенит" и стал свободным агентом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

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