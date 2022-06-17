В РПЛ значительно подняли зарплату судьям

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

На общем собрании руководства клубов РПЛ было принято решение об увеличении расходов на судейство со следующего сезона.

С прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26) сумма была увеличена до 937,2 миллиона рублей.

В частности, увеличится базовое вознаграждение арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС и прочее.

Оклад главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за игру, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за игру.

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