В РПЛ значительно подняли зарплату судьям
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
На общем собрании руководства клубов РПЛ было принято решение об увеличении расходов на судейство со следующего сезона.
С прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26) сумма была увеличена до 937,2 миллиона рублей.
В частности, увеличится базовое вознаграждение арбитров за матч, ежемесячные выплаты, мотивационные выплаты за сезон, расходы на ДМС и прочее.
Оклад главного арбитра матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за игру, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за игру.
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