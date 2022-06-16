В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

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В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Клаудиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона, сообщается на официальном сайте турнира.

Бразилец занял первое место по результатам голосования, набрав 86 баллов. Второе место занял нападающий "Уфы" Гамид Агаларов (68), третьим стал полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос (40).

В минувшем сезоне 25-летний Клаудиньо провел 23 матча в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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