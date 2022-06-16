В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Клаудиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо Родригес признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона, сообщается на официальном сайте турнира.
Бразилец занял первое место по результатам голосования, набрав 86 баллов. Второе место занял нападающий "Уфы" Гамид Агаларов (68), третьим стал полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос (40).
В минувшем сезоне 25-летний Клаудиньо провел 23 матча в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: Назван автор лучшего гола сезона РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Крал может перебраться в Бундеслигу
-
"Локомотив" отдал Рыбчинского в аренду в другой клуб РПЛ
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
-
Де Дзерби получил предложение из Италии
-
"Шахтер" продаст Нереса в европейский топ-клуб
-
В РПЛ выбрали лучшего игрока сезона
-
Дибала перейдет в "Интер"
-
УЕФА изучает ситуацию с финансами "ПСЖ"
-
Назван автор лучшего гола сезона РПЛ
-
ЦСКА отправил вратаря Помазуна в аренду в другой клуб РПЛ
-
Бакаев рассказал, как готовится к матчу против "Спартака"
-
"Зенит" отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ
-
"Уфа" представила и.о. главного тренера
-
Бакаев выбрал игровой номер в "Зените"
-
Семак близок к подписанию нового контракта с "Зенитом"
-
В числе претендентов на премию Golden Boy-2022 нет ни одного россиянина
-
"Челси" близок к подписанию 18-летнего футболиста
-
Агент пролил свет на возможный переход лидера "Сочи" в "Зенит"
-
"Нижний Новгород" получит 450 миллионов за переименование клуба
-
The Guardian составила рейтинг фаворитов предстоящего ЧМ-2022